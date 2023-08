GOLF -  Théo Joby inscrit son nom au palmarès de la coupe SUMA Audi

Les golfeurs chalonnais observent actuellement la trêve des vacances d’été. La grande reprise étant fixée au samedi 9 septembre prochain avec le trophée Mercedes Benz. Occasion pour Info Chalon de revenir sur quelques temps forts de la première partie de la saison 2023.

Le 1er juillet dernier s’est déroulée la coupe SUMA Audi, troisième du nom. En ce premier jour du mois il faisait un temps très british à ne guère mettre un golfeur dehors. Et pourtant ils ont été soixante joueurs, venus essentiellement de Chalon mais également d’Avoise, de Chassagne et de Vichy, à se mesurer sur le « dix-huit trous » du Golf de la Roseraie. Pour la plus grande satisfaction d’Anthony Laulognon, le sympathique directeur de la concession automobile de Chalon, lequel, licencié à l’Association Sportive, n’a pas manqué de montrer l’exemple en participant à cette belle compétition.

Un retour difficile

En 2021, année de création de l’épreuve, l’Icaunais Sébastien Cavailles avait survolé la coupe SUMA Audi, laissant à six coups Julien Berthelot, son plus sérieux rival. L’an passé, le Chalonnais Jonathan Bidault avait, lui aussi, dominé la compétition en devançant de sept coups le Mâconnais Gian Piero Mazzilli. Cette année, un autre Chalonnais Théo Joby était largement en tête à mi-parcours, avant de craquer littéralement au retour avec deux triples bogeys aux trous n°10 et n°13 et trois doubles bogeys aux trous n°11, n°17 et n°18. Son dauphin Thibault Bouyssou échouant à deux coups, après avoir certainement laissé échapper la victoire au trou n°9 à la suite d’un quadruple bogey.

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Hélène Bouyssou (Chalon) 89 ; net : 1. Hélène Bouyssou (Chalon) 72.

2e série dames : brut : 1. Faustine Planté (Chalon) 18 ; net : 1. Faustine Planté (Chalon) 45.

3e série dames : brut : 1. Virginie Planté (Chalon) 10 ; net : 1. Virginie Planté (Chalon) 40.

1re série messieurs : brut : 1. Théo Joby (Chalon) 84, 2. Thibault Bouyssou (Chalon) 86 ; net : 1. Théo Joby (Chalon) 70, 2. Jean-Marc Baratcabal (Chalon) 71.

2e série messieurs : brut : 1. Sasha Platret (Chalon) 23 ; net : 1. Sasha Platret (Chalon) 39, 2. Guy Robert (Chalon) 38, 3. Jean-Baptiste Ponsot (Avoise) 38, 4. Léandre Planté (Chalon) 37, 5. Jean-Bernard Denogent (Avoise) 36, 6. Arnaud Vitton (Chalon) 35.

3e série messieurs : brut : 1. Victor Rocha (Chalon) 16 ; net : 1. Victor Rocha (Chalon) 48, 2. Gilles Blondeau (Chalon) 34.

4e série messieurs : brut : 1. Nicolas Boccaccio (Chalon) 13 ; net : 1. Quentin Spyrojannopoulos (Chalon) 70, 2. Nicolas Boccaccio (Chalon) 55.

Gabriel-Henri THEULOT