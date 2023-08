A Liverpool, la belle aventure sportive des athlètes du Givry Starlett Club aux Championnats du monde

Les championnats du monde qui se déroulent à Liverpool avec un Givry Starlett Club bien représenté. Timothée a terminé à la 9e place lors de son premier passage ainsi que lors de son second en finale catégorie solo 1 bâton B. Louwine et Lilou en duo terminent à la 13e place de ces championnats de la Coupe des nations. A noter que c'est une première participation pour le duo à l’international et pour Timothée une deuxième participation à l'international ( en 2021 il a été Champion d Europe). Louwine et Pauline poursuivent l'aventure européenne en catégorie strutting. Par l'entremise d'info-chalon.com, le GSC remercie également tous ses sponsors qui ont participé au voyage.



Crédit photo Lilou Photographie