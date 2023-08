A l'EHPAD de la Maison de l'Amandier à Saint-Marcel, résidents et personnel réclament une vraie direction

C'est sans doute Elisabeth, âgée de 94 ans, et résidente depuis 6 ans, membre du Conseil de vie de l'établissement, qui résume le mieux la situation. "En 6 ans, c'est le jour et la nuit. On a tout pour faire quelque chose de bien mais la situation ne cesse de se détériorer. Depuis 3 ans, on constate une vraie différence. Il manque un chef. C'était merveilleux les trois premières années". Ces quelques propos prononcés par notre nonagénaire, originaire de Lyon, viennent mettre des mots sur ce qui ronge la Maison de l'Amandier.

L'annonce de l'arrivée d'une nouvelle directrice pour la rentrée de septembre puis l'annonce de son retrait pour des raisons personnelles aura été la goutte d'eau pour le personnel et les résidents.

"Pour le prix qu'on paye, on est en droit d'attendre un minimum de retour"

A raison de 2900 euros par résident, la Maison de l'Amandier doit être en capacité de fournir des conditions optimales à ses résidentes. Et les familles interrogées par info-chalon.com, sont unanimes, "on constate une nette dégradation au fil du temps. Pire, on ne sait même plus à qui s'adresser en cas de manquement. Le personnel présent sur le site n'ayant pas à assumer les déboires".

"Il est dommage qu'un établissement qui bénéficie d'une solide réputation soit ainsi amputé" rajoute une autre famille.

Du côté des salariés, on se veut moins direct sur les problèmes soulevés, mais tous soulignent l'impact de l'absence de direction, "il faut un commandant dans un navire sinon les risques de partir à la dérive sont élevés".

Ce premier mouvement social depuis l'ouverture de l'établissement a sans doute eu une résonnance du côté d'Adef Résidences puisque la direction a mandaté aussitôt un représentant à l'annonce du préavis de grève. "On a été entendu par la direction" concluent Cécile et Maxime, représentant le personnel, considérant que "la direction a pris des engagements" saluant les relations avec la direction.

Avec 71 résidents dont une unité renforcée pour certaines pathologies, la Maison de l'Amandier espère bien que son coup de gueule aura porté ses fruits, considérant qu'une direction digne de ce nom est nécessaire pour faire vivre l'établissement. Les familles entendent bien de leurs côtés ne pas laisser la situation se détériorer.

Laurent Guillaumé