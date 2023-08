AVIS DE DECES - Monsieur Georges PERNIN

SAINT-MARCEL



Nicolle Dallerey-Pernin,

ses enfants et petits-enfants ;

Michèle Burck, sa belle-sœur ;

ses enfants et petits-enfants ;

M. et Mme Morlac et leurs enfants ;

les familles Pernin, Poirier,

vous font part du décès de

Monsieur Georges PERNIN

survenu à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 11 août à 15 heures en l'église de Saint Marcel.

La famille rappelle à votre souvenir

Antoinette

son épouse,

décédée en 2010.