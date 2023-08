46e Fête de la Vielle à Anost (71) du 18 au 20 aout 2023

Rendez-vous incontournable de l'été en Morvan de la musique traditionnelle d’ici et d’ailleurs, ce festival rassemble chaque année des milliers de festivaliers autour du même esprit : « l’esprit Fête de la Vielle », celui de l'échange, du partage, et de la fête !

Depuis 46 ans, ce festival accueille de nombreux artistes, en concerts, en stages et pour animer les bals, marché des Luthiers, concours de jeunes talents, scènes ouvertes, conférences, spectacles, résidence de jeunes artistes ... L’Union des Groupes et Ménétriers du Morvan ( UGMM) donne rendez-vous pour trois jours de fête dans le village d’Anost et capitale du Morvan.

Ouverture de la 46e Edition le vendredi 18 aout et clôture le dimanche 20 aout 2023.

Détail de tout le programme des trois jours sur :

https://www.ugmm.fr/fete-de-la-vielle-2023

