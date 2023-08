Place à l’été, "Bubble Foot" il n’y a pas que le ballon qui roule !

Ce jeu, originaire de Norvège, très populaire en Europe depuis 2013, qui s'est développé dans les aires de jeux en France, est une activité sportive accessible à tous et facile à comprendre.

Les règles du jeu

L'objectif principal du "Bubble Foot" est de marquer le maximum de buts pendant une période donnée. Deux équipes composées de 3 à 11 joueurs s'opposent sur un terrain. La seule différence notable avec une partie de football classique est que les participants, équipés de "bulle", peuvent s’affronter en multipliant les coups de bulle lorsqu’ils se rentrent mutuellement dedans.

Les joueurs tombent alors au sol et doivent se relever le plus rapidement possible. Cette règle particulière permet aux adversaires de prendre l'avantage et d'essayer de marquer.

Les bulles sont, bien sûr, très encombrantes et elles peuvent déstabiliser tous les joueurs dans leur course ! Cette activité, bien plus sportive qu'une partie de football traditionnelle, reste très ludique et les fous rires sont assurés !

Pour démarrer la partie, l'arbitre place la balle au centre du terrain. Les deux équipes se positionnent d'abord dans leur camp. Au coup de sifflet de l'arbitre, la partie débute. Les moments très actifs du jeu entraînent souvent de nombreuses chutes !

Sur le terrain de St Rémy

Camille, de "Sports Loisirs Evolution", a animé le "Bubble Foot" pour les enfants de Saint Rémy. Elle a commencé par leur expliquer les règles du jeu. Jeu apparenté à un mélange de foot et de rugby, à la fois des plus amusants et surtout des plus renversants qui malgré tout est assez physique, c’est pourquoi les périodes ne durent que 5 à 10 minutes avec des poses bien appréciées en cette chaude après-midi.

Chaque joueur et joueuse a été installé dans une structure gonflable. Petits et un peu plus grands ont fait un match déjanté où se mélange foot et rentre-dedans pour faire tomber l’adversaire qui a le ballon, ce qui donne lieu à des chocs hilarants aussi bien pour les joueurs que pour les spectateurs.

Parfois, les joueurs se sont retrouvés dans de drôles de positions et là un petit coup de main pour se remettre sur pied a été indispensable. Filles et garçons ont pu s’affronter sans danger, bien protégés dans leur "bulle" !

C.Cléaux