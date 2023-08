COUPE DU MONDE FOOT FEMININ - La Chalonnaise, Solène Durand, nous a tenu en haleine

Lorsqu'Hervé Renard, coach Bleues, fait rentrer Solène Durand, à moins de 4' de la fin du match, après les prolongations, on sent tout le poids qui va peser la San-Rémoise, passée par les cages de l'AS Châtenoy le Royal ou l'AS Varennes le Grnad avant de s'envoler pour Montpellier. Avouons que nous n'aurions pas aimé être à sa place. Lorsque Solène remplace la titulaire, elle sait tout le poids qui va reposer sur ses épaules, alors que la séance de tirs au but s'annonce quelques minutes plus tard.

Un scénario sur lequel l'Equipe de France féminine travaillait depuis quelques mois.

A deux reprises, la main salvatrice de Solène vient insuffler un espoir dans les rangs français mais c'était sans compter sur l'absence de réussite de ses coéquipières Selma Bacha, Eve Périsset, Kenza Dali et Vicki Becho. La France est passée à deux doigts d'une qualification en demi-finale de la Coupe du monde.

Aucun regret à avoir parce que les Bleues ont montré un sacré jeu, une envie à tous les moments sans jamais baisser les bras. Franchement, on a pris plaisir ! Bravo à Solène notre Saône et Loirenne et à toute l'équipe pour ce joli parcours Australien.

L.G