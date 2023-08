Des vacances reposantes

ENTRE HUIT ET ONZE JOURS



Une semaine, dix jours, deux ou trois semaines… Pas facile de trouver le bon compromis pour décompresser et reprendre le travail en pleine forme ! Alors si vous vous posez la question du nombre de jours de vacances idéal, sachez qu'une équipe de chercheurs a étudié la question il y a quelques années. Réalisée en 2012 à l'université de Nimègue aux Pays-Bas, cette étude conclut que le pic de bien-être en lien avec les vacances se situe au huitième jour. Ainsi, après avoir observé les habitudes de 54 employés sur 23 jours, les chercheurs ont conclu que la durée idéale se situait entre huit et onze jours. Mais le plus important finalement n'est pas le nombre de jours de congé que vous prenez mais la qualité de vos vacances ! Mieux vaut s'arrêter une petite semaine et en profiter à fond que couper trois semaines sans avoir pris le temps de bien se reposer.



M.K