CARNET BLEU - Bienvenue à Tyago

Tyago LHERITIER est né le 3 août à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant après les jumeaux Léo et Joy âgés de 3 ans, de Léna DAVID et de Nicolas LHERITIER. La maman est serveuse en restauration et le papa est chaudronnier. La petite famille réside à Bouzeron.