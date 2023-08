AVIS DE DECES - Madame Lucienne CHEVAL née JOUVENCEAU

CHALON-SUR-SAÔNE



Martine, sa fille et

Patrick, son époux ;

leurs enfants : Sandrine, Eric, son époux et Grégory,

leurs petits-enfants : Virgile, Noémie, Ouliana et Slava,

ainsi que toute la famille, parents et amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Lucienne CHEVAL

née JOUVENCEAU

survenu le 6 août 2023

à l'âge de 99 ans.

La cérémonie religieuse se déroulera au crématorium de Crissey le mercredi 16 août 2023 à 11h15.

La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de l'EHPAD Roger Lagrange de Chalon-sur-Saône.