A Chagny, la 22è édition du festival des « Moments Musicaux » approche…

Les « Moments Musicaux » rassemblent des musiciens de grande renommée (Cédric Tiberghien, Claire-Marie Le Guay, Tanguy De Williencourt, Guilhem Fabre, Julianna Steinbach, Lise de la Salle, Roger Muraro pour ne citer qu’eux) ainsi que des personnalités ou formations musicales moins connues mais d’une incontestable qualité (Trio Zadig, Guillaume Coppola, Quatuor Psophos, Diversion Cello...). Certains musiciens comme le Trio Atanassov et Guilhem Fabre sont devenus quasi emblématiques du festival.

Les artistes de notre région ne sont pas oubliés et ils sont nombreux à s’être produits sur la scène : Fred Nardin et son trio, l’Orchestre Dijon Bourgogne, Serena Tango, le Trio Leskov, Thierry Rosbach, le Quatuor Manfred, Swing Folie...

Sans oublier, les mosaïques de Marie-Josèphe Néau qui seront exposées au foyer du Théâtre…

Les places sont à réserver dès maintenant à l’Agence de tourisme : o3 85 87 25 95.

