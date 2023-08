Le 1er Festival Touches Vibre se profile... Il est l'heure de réserver vos places !

Un festival de voix et musique ancienne dans la superbe enceinte qu'est l'Eglise de Touches à Mercurey.

De la rénovation de l’église de Touches est née l’idée d’un festival.

En dehors des cérémonies traditionnelles qui lui sont dévolues, ce magnifique édifice possède une belle acoustique et s’avère l’écrin idéal de concerts intimes et grand public.

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons dès cette année un festival voix et musique ancienne, baroque et classique avec des répertoires et des ensembles de renom.

NUITS MUSICALES EGLISE DE TOUCHES ( Mercurey )

Jeudi 28 septembre 2023- 20H.

ENSEMBLE TARENTULE : Cecil Gallois/ Xavier de Lignerolles

Les Grands Maîtres de la fin de la Renaissance.

Un grand concert de l’ensemble vocal lyonnais autour des maîtres de la période 1550/1650.

(soprano, mezzo, alto, ténor, basse)

Vendredi 29 septembre 2023-20H.

Marcia Hadjimarkos et Beth Taylor.

Œuvres pianoforté et chant d’Hélène de Montgeroult.

Un duo féminin avec piano d’époque autour d’une compositrice du début du XIXème siècle.

Samedi 30 septembre 2023 – 20H.

Ensemble Artifices

L’harmonie des Batailles, le violon dans tous ses états.

Un quatuor de feu pour la musique allemande du XVIIème siècle.

(violon, timbales, viole de gambe, orgue et clavecin)

Dimanche 01 octobre 2023 – 17H.

Ensemble des traversées baroques.

Le Madrigal en son jardin.

Les palaces italiens du XVIème et XVIIème siècles traversés par l’ensemble dijonnais.

(soprano, cornet à bouquin, orgue )



Un festival à ne pas manquer et dont les dates sont à inscrire dans vos agendas.

Renseignements : 06.14.61.09.54 et 06.82.48.93.16 www.achalon.com