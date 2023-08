Commémoration du 80ème anniversaire du premier parachutage de matériel effectué dans la nuit du 14 au 15 août 1943 sur la commune de Rully.

Un bel hommage à ceux et celles qui, au risque de leur vie, ont réceptionné et acheminé armes et matériels aux combattants et résistants de l’intérieur contre l’occupant.

La cérémonie s’est déroulée sur les hauteurs de Rully, là où a eu lieu le parachutage des conteneurs la nuit du 14 au 15 août 1943, lieu marqué par un totem. Inauguré en 2013, c’est le 16ème totem sur les 35 implantés en Saône et Loire marquant les terrains d’atterrissage et de parachutage vraiment identifiés. Il y aurait eu environ 71 terrains mais tous ne peuvent pas être pris en compte par manque notoire d’informations vérifiées et vérifiables.

Ce mardi 15 août 2023, c’était le 80ème anniversaire du 1er parachutage qui a eu lieu sur la région et plus particulièrement sur Rully.

Sébastien Joly président de l’association "Combattants Volontaires de la Résistance" (CVR) du secteur Chalon Cluny Mâcon et Sylvie Trapon maire de Rully ont officié cette commémoration en présence de la FNACA, des CVR, de la FNDRP (Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes), d’Henri Clouzot président de l’amicale Gaulliste du Chalonnais, de parents de résistants, des porte-drapeaux des différentes instances représentatives.

Sylvie Trapon, maire de Rully, a déposé une gerbe au pied du totem en reconnaissance à tous ces hommes de l’ombre et résistants qui ont contribué et souvent donné leur vie pour notre liberté. "Le chant des partisans", hymne cher aux combattants de l’intérieur, a envahi les coteaux de vignobles qui en 1943 n'étaient encore que des friches.

Sylvie Trapon a lu le discours dont le texte tiré de l’article "La résistance à Rully" écrit par Philippe Berthier dans le bulletin "Amis de Rully" N° 26 de 2008 :

« Il y a juste 80 ans venait d’avoir lieu à Rully le premier parachutage effectué en Saône et Loire occupée. C’était un parachutage d’armes destinées au maquis de Lourdon stationné à St Bérain sur Dheune, placé sous les ordres d’Edmond Cabaretier dont l’officier supérieur était Charles Betesta chef régional de l’Armée Secrète (AS) Chagny…

Au printemps 1943 est également créé par le Bureau Central de Renseignement et d’Action (BCRA) qui est le service de renseignement de la zone libre, le BOA (Bureau des Opérations Aériennes) chargé des atterrissages (transport d’agents, de courriers, de fonds…) et des parachutages en zone occupée… Dans ce cadre, Léon Mauve et André Delorme ont été chargés de rechercher un terrain de parachutage sur le territoire de Rully, correspondant aux critères définis par le BOA… Le terrain fût homologué à Londres sous le nom "Normandie" avec pour message associé : «Yvonne et Jeanne vont bien, irons ce soir en Normandie »… »

L’anecdote : la nuit du 14 au 15 août 1943

Madame le maire rappelle, pour dissiper toutes controverses, que le parachutage a certainement eu lieu la nuit du 14 au 15 août voire après minuit donc le 15 août. Elle a lu une anecdote portée dans le texte de l’article "La Résistance à Rully" justifiant de l’aide apportée aux résistants, anecdote rapportée par Christian de Ternay :

« Le 15 août 1943, nous partions en famille pour assister à la grand-messe de dix heures trente à l’église, mon grand-père et ma mère en tête suivis des dix enfants et de la gouvernante. En arrivant à la grille du château près de la maison Jeunet, nous voyons de l’autre côté de cette grille trois hommes qui attendaient. Ils arrêtent mon grand-père et ma mère et l’un d’eux, monsieur Jusot, marchand de charbon à Rully, dit quelques mots à l’oreille de mon grand-père ; celui-ci se tourne vers ma mère et lui dit de faire rentrer les enfants et la gouvernante. Il fallait que l’évènement soit très grave pour nous faire manquer la messe du jour d’une fête d’obligation ! Ma mère et mon grand-père interrogés sont restés de marbre…Ce n’est qu’après la libération que nous avons eu l’explication de cette anecdote. »

Les faits :

« Dans la journée du 14 août 1943, le message « Yvonne et Jeanne vont bien, irons ce soir en Normandie » est diffusé sur les ondes de la BBC à 13h15 puis confirmé à 19h30 et 21h30. L’ordre de parachutage est apporté à Léon Mauve par Louis Dury… le parachutage se déroula comme prévu sans incident notoire… le parachutage contenait 70 mitraillettes, 40 revolvers, 250 grenades et une quantité de plastic… »

Le discours lu par Sylvie Trapon portait aussi à connaissance les divers coups de filets et arrestations qui ont eu lieu dans le secteur de Chagny/Rully et les conséquences dramatiques pour les résistants arrêtés, peu d’entre eux reviendront des camps de déportations.

Sébastien Joly, dans son discours, a rappelé le rôle important de l'association "CVR" pour mettre en lumière cette face de l’histoire un peu passée sous silence et qui pourtant a été primordiale par ses actions pour libérer la France. Les totems sont les représentants visuels sur le terrain et contribuent au devoir de mémoire sur ces faits d’aviation que l’on peut retrouver dans les archives stockées à Lyon (Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, Lyon, « Fonds d'archives Geneviève et Paul Rivière » – Les opérations aériennes (atterrissages)).

Le président du CVR a remercié les associations présentes, les porte-drapeaux, François Lotteau président de l’association "Amis de Rully", Paul Berthier et son fils pour le travail de recherche et les écrits sur cette page de l’histoire, Madame le maire Sylvie Trapon et Madame la conseillère départementale Claudette Brunet-Lechenault...

Après les discours, la sonnerie en hommage aux morts et l’hymne national ont brisé le silence de ce lieu de recueillement. Les autorités présentes ont salué les porte-drapeaux.

Pour mémoire :

Le 14 décembre 1943 et le 28 janvier 1944 de nombreuses personnes ont été arrêtées dans le secteur de Chagny/Rully ; parmi les protagonistes des actions sur le secteur de Chagny/Rully/Fontaines :

Philibert Jusot, Jean Barle, Léon Mauve, Charles Lachaux, Charles Betesta, Henri Clément, Raymond Pilain, Joseph Alberti, Aimé Clerc, Paul Mathieu, Amboise Vachey sont morts en déportation.

Seuls André Delorme, Jean Talbotier et André Terrin en reviendront

Pierre Terrin, Philibert Gelin ont été libérés le 18 janvier 1944

Jean Coulon, Jean Sardat, Jean Desfontaines, Charles Gauffre et Henri Monget ont réussi à s’échapper.

D’autres comme Marcel Monget, Lucien Boccard, René Brelière Joseph Cattaut,…, faisaient aussi partie des équipes opérationnelles.

Toutes les personnes présentes se sont retrouvées ensuite à la salle des fêtes pour un moment convivial. Jean-Louis Doreau maire de Chassey le Camp a fait une présentation des équipements qui se trouvaient à bord des avions et en possession des résistants pour communiquer (lampe morse, cartes topographiques, explosifs, et vrais faux billets de banque…).

Aujourd’hui, Sébastien Joly et l'association "CVR" mènent une action auprès du département pour faire porter tous les sites de parachutage et d’atterrissage sur les cartes et les moyens d’informations en direction des touristes et pour indiquer sur les cartes la position des totems. Une première phase devrait voir le jour avec Route 71.

L'association "CVR" travaille actuellement sur la ligne de démarcation et les postes de contrôles allemands.

C.Cléaux