Le clin d’œil d’info-chalon : Climatisé ou pas ?

En ces périodes de canicules, nous recherchons tous la fraîcheur et les climatiseurs.

Mais quand on est motard – et prudent –, la sécurité prime sur le reste. Alors peu importe d’avoir trop chaud (mais vraiment, hein) en conduisant sa moto. Le principal : être VISIBLE et donc protégé.

Un bon point pour le conducteur croisé aujourd’hui : conduite prudente, faire fi de la canicule avec blouson de cuir et casque… comment dire ? Bien visible ! Reste à savoir si le modèle est climatisé.

Quoi qu’il en soit, info-chalon.com lui souhaite bonne route.