BADMINTON CHALON - Des portes-ouvertes organisées le 26 août en vue de la saison sportive

Les portes-ouvertes du club de badminton de Chalon se tiendront le samedi 26 août de 9h à 12h à destination des jeunes de 5 à 16 ans, en vue d'une intégration au sein de l'école 2 étoiles.



Accueil et collation offerte à votre arrivée

Prêt du matériel

Exercices et matchs accompagnés par le coach Florian AGNUS aidé des coachs bénévoles Chrostophe BARRIENTOS, Yohann JUSTIN, Kevin RIBEIRO et Cassandra CHAMPAGNAT.

Le club sera bien sûr présent au forum des sports le 2 septembre à Chalon.



Les entraînements jeunes commenceront à compter du 28 août à partir de 18h.