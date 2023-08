CANICULE - La ville de Chalon précise les modalités mises en place

Le Préfecture de Saône-et-Loire vient de déclencher une alerte canicule à partir de 12h, ce vendredi 18 août. La Ville de Chalon maintient son dispositif d’informations et d’alerte à destination des plus fragiles.

Depuis hier, les agents de la Maison des Seniors contactent toutes les personnes inscrites au registre canicule (environ 500 personnes) pour maintenir le lien. Ces appels seront renouvelés par la suite, autant que de besoin. Si elles ne l’ont pas encore fait, les personnes isolées ou fragiles peuvent s’inscrire sur le registre canicule (dossier à retirer à la Maison des Seniors).

Parallèlement, la Maison des Seniors propose aux personnes fragiles de venir se rafraîchir dans des locaux climatisés :

- Maison des Seniors, 36 rue Général-Leclerc

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30



- Résidences Esquilin (5 rue Colette) et Béduneau (10 rempart Sainte-Marie) du lundi au dimanche, de 8h30 à 18h.

Astuces pour lutter contre la chaleur

En cas de canicule, quelques principes simples à mettre en œuvre sont à respecter :

- boire régulièrement de l’eau, même sans avoir soif et humidifier son corps

- éviter les sorties aux heures les plus chaudes (12h/16h) et fréquenter des lieux frais

- fermer les fenêtres et les volets la journée pour maintenir son logement frais

- être vigilant et donner des nouvelles régulières à son entourage

- ne pas hésiter à appeler son médecin traitant ou le 15 en cas d’urgence

Contact et informations :

Maison des Seniors 36, rue Général Leclerc 03 85 93 85 20