Le concombre, le légume fraîcheur par excellence

COMMENT LE CUISINER ?



Certains trouvent le concombre indigeste, mais si tel est le cas, il suffit de le peler, d'ôter ses graines, de le râper et de le mastiquer correctement pour régler le problème. En revanche, le faire dégorger dans du sel risque d'entraîner, avec une partie de son jus, les précieuses vitamines B et C dont il regorge et ses minéraux et oligo-éléments, comme le potassium, le calcium ou le phosphore. Bien le choisir évite aussi les désagréments, car plus il est gros, plus il contient de graines, et plus il est amer…

Excellent mêlé à d'autres crudités, ce légume universel apprécie d'être marié à la russe, avec de la crème au paprika, à la grecque avec du yaourt, menthe et citron. Anglais et Espagnols le consomment en soupe, chaude pour les premiers, froides pour les seconds, en gaspacho.

En bâtonnet, rondelle, ou râpé, il fréquente avec profit les fromages, gruyère, cantal, bleu d'Auvergne, chèvre, et se rehausse de ciboulette, aneth, basilic ou d'une pointe de muscade. Cuit, en gratin ou farci, il peut remplacer la courgette.