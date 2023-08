CANICULE - Le rafraichissement attendu pour jeudi ... finalement plutôt samedi

On espérait tous une petite accalmie du côté de la canicule mais visiblement, il va falloir patienter encore un peu. Météo France prévoit une aggravation des températures caniculaires avec des 35° et même 37° degrés à l'ombre mais surtout des températures nocturnes qui ne descendront pas sous la barre des 25° en Saône et Loire. Une situation dont la fin était annoncée pour jeudi avec l'arrivée des orages. Mais les dernières publications de Météo France laissent entrevoir une canicule qui s'installe dans le temps avec un dôme de chaleur insupportable. Il faudra visiblement attendre samedi pour espérer des températures plus supportables avec l'arrivée des orages.