AVIS DE DECES - Monsieur Jean BERT

CHALON-SUR-SAÔNE



Madame BERT Geneviève née LETOURNEAUX, son épouse ;

Brigitte, Gilles et Catherine ses enfants, et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

son arrière-petit-fils ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Jean BERT

« Ancien combattant d'Algérie »

à l'âge de 87 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mercredi 23 août 2023, à 10 heures, en l'église de Saint-Marcel.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.