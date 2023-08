Une très belle journée à la fête patronale de Chatenoy-en-Bresse ce dimanche

Au programme : jouets anciens, animation musicale, pique-nique, manège ou encore balades en rosalie !

Les associations sportives et culturelles avaient également été mises à contribution :

« Le CCAS s’est chargé de la buvette et de la vente de gaufres mais il était également important pour nous de permettre à nos précieuses associations de contribuer à cette belle journée » a indiqué Joëlle Schwob, maire de la commune chatenoyenne.

Ainsi, on a pu apercevoir « Les Amis de la pétanque » vendre les traditionnelles saucisses/merguez ou encore l’association « Histoire et Patrimoine » confectionner du pain dans le four du parc.

De quoi alimenter les caisses avant la rentrée culturelle et sportive.

« Le festival des pinceaux » a également proposé une exposition de leurs œuvres et l’association « Atelier Déco » était présente pour des ateliers artistiques qui ont réunit petits et grands.

Pour la seconde année consécutive, Nelly de « Friendly Rosalie », basée à Gergy, était présente pour le plus grand bonheur des visiteurs qui ont pédalé sous l’ombre des arbres arborant le parc.

L’Association de Motards pour l’Amélioration de la Prévention et de la Sécurité (AMAPS) avait également fait le déplacement avec ses motos et équipements pour expliquer ses actions et recommandations au public intéressé.

Pour animer l’après-midi, le CCAS avait fait appel au groupe « Du vent dans les cordes » qui ont interprété une aubade musicale à 15h.

Aussi, le club de l’épagneul de Saint-Usuge a offert au public une démonstration de chasse avec leurs chiens bourguignons de renommée internationale.

Toute l’équipe du CCAS et les associations participantes remercient les visiteurs d’avoir bravé la chaleur caniculaire pour venir chercher un peu de fraîcheur et d’animation chatenoyenne.

Amandine Cerrone.