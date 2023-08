AVIS DE DECES - Monsieur Daniel DÉGRANGE

SAINT-RÉMY



Rolande, son épouse, née PERRET ;

Dominique (†) et Christine, Pascal et Isabelle,

Thierry et Marie-Line,

Fabien et Isabelle,

ses fils et ses belles-filles ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

les familles DÉGRANGE, PERRET, GUILLOT, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel DÉGRANGE



survenu le 19 août 2023, à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le jeudi 24 août 2023, à 15h15 en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne à dons sera à votre disposition en faveur de la recherche médicale.

La famille remercie le CCAS de SAINT et REMY et le personnel de L'EHPAD les Terres de Diane pour leur dévouement et leurs bons soins.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.

Daniel a rejoint son fils

Dominique

décédé en 2020.