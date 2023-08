Miracle pour un automobiliste sur le Pont Saint Laurent quand la foudre s’abat sur l’un des 4 obélisques

Le photoreportage info-chalon.com

Il était aux alentours de 16 heures 20, quand la violence de la foudre a touché l’un des quatre obélisques du pont de l’ancien hôpital (Pont Saint Laurent) à Chalon-sur-Saône dans le sens, île Saint Laurent / centre ville de Chalon et a fait tomber des blocs de pierres sur deux véhicules.

Si l’un des véhicules a été touché légèrement, le deuxième a subi d’importantes dégradations et c’est un véritable miracle si son occupant et ses deux chiens s’en sortent indemnes. En effet, la présence d’un passager avant dans ce véhicule aurait sans doute été fatale, tant les blocs de pierre ont embouti l’habitacle avant du véhicule. Bref un véritable coup de chance pour le propriétaire de ce véhicule car aucun blessé n’est à déplorer !

Ce pont appartient à la ville de Chalon-sur-Saône mais la voirie et les obélisques sont sous la responsabilité du Département ; une voirie qui a connu d’ailleurs, suite aux chutes de blocs de pierres, un affaissement.

Quant à l’obélisque, il présente de nombreuses fissures sur sa structure suite à l’éboulement et fera l’objet d’un suivi par la DRI (Direction des Routes et des Infrastructures du Département, représentée sur place par Véronique Duroure qui confiait à info-chalon : « L’ouvrage du pont a été contrôlé la dernière fois en 2019 et devait à nouveau faire l’objet d’un contrôle en 2024. Evidemment nous allons avancer la date de contrôle de toutes les structures présentes ! ».

Une fois les véhicules remisés par les dépanneurs, les services de la voirie sous la responsabilité de Bernard Girardin, Responsable de la voirie à la ville de Chalon, ont immédiatement procédé au déblaiement des blocs de pierre sur la chaussée grâce à l’intervention d’un tractopelle et d’un camion benne.

Sous la surveillance de la Police municipale qui avait dressé un périmètre de sécurité, la chaussée a été dégagée en deux heures par des employés très réactifs du service de la voirie. Les Voies Navigables de France sont venues aussi constater les dégâts et ont diffusé un message à toutes les embarcations circulant sur la Saône sur le risque éventuel d’un éboulement du reste de l’obélisque très fissuré.

On notait sur place la présence de Bruno Legourd , 1er adjoint à la Ville de Chalon.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B