Une journée sous forte activité orageuse en Saône et Loire

La Saône et Loire est placée en vigilance orange par Météo France. Une vigilance qui s'exerce particulièrement en cette journée de vendredi. Orages et probable averse de grêle sont au programme tout au long de la journée selon les services de météorologie nationale. Prudence à l'occasion de vos déplacements, de nombreuses branches et arbres ont été relevés ici ou là sur les routes du Chalonnais, le temps que les opérations de nettoyage soient menées.