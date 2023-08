Un été chaud en animations et sorties à l"’Arc en Ciel" du CCAS de Châtenoy le Royal.

Cette année, le centre de loisirs a accueilli 172 enfants sur la période de juillet et presque le même nombre en août.

Dès la mise en ligne des inscriptions sur le portail famille, toutes les réservations ont été prises en quelques jours, le nombre d’inscriptions a représenté environ 90% de châtenoyens, laissant peu de places disponibles pour les extérieurs.

16 animatrices et animateurs diplômés et titulaires du "BAFA", dont une jeune stagiaire "BAFA", avaient en charge de s’occuper des enfants, de les accompagner lors des sorties, tous sous la responsabilité d’Ophélie et Karine, aidées de Marie-Christine et Alexandra.

Des sorties, à raison d’une par semaine, par tranches d’âge, et des activités permanentes y compris dans la salle d’activités au sol derrière Prévert, le tout encadré par les animateurs et animatrices.

Petit tour d’horizon sur les sorties et activités au centre :

Le jeudi 13 juillet, les tous petits de 3 à 5 ans sont allés à la rencontre des animaux du parc des biches et faire la découverte de la vie à la ferme.

Les enfants ont apprécié aussi la sortie à Touroparc le 29 juillet. Il ne faut pas oublier les sorties à la piscine, les ateliers à la bibliothèque, les grands jeux, les initiations sportives, culinaires…

Trotte la Vivelle, une activité qui fait toujours des heureux avec les balades en poneys.

De leur côté, les plus grands ont pu profiter de la sortie au Parc des Combes le 29 juillet.

Par cette chaleur, la sortie à Beaune plage était la bienvenue, de même que la visite des grottes d’Azé ale 16 août.

Comme les petits, de nombreuses activités sportives, culinaires, créatives,... proposées par les animateurs et animatrices, leur ont permis de se découvrir quelques talents.

Un des moments phares de cette période au centre de loisirs fût le camp à Saint Jean de Vaux. Les 5/7 ans ont été les premiers à goûter aux plaisirs du camping du lundi 07 au mercredi 09 août et les 8/11 ans ont suivi du mercredi 09 au vendredi 11 août. Le camp s’est déroulé au camping de St Jean de Vaux et les enfants ont vécu une super expérience loin de papa, maman. Ils se sont débrouillés comme des grands, avec toutes les joies du camping mais aussi avec un bel apprentissage de la vie.

Les 18 enfants sont rentrés enchantés d’avoir participé à ce camp et cette expérience de vie commune en dehors du contexte familial.

Ophélie, Marina, Imad, Gégé et tous les autres ont encore su apporter cet été de la joie et du bonheur à tous ces enfants. Ils peuvent être fiers de leur travail.

C.Cléaux

Crédit photos : Centre de loisirs / C.Cléaux