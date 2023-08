"Saint Rémy Blue Festival" : 2ème édition parfaitement réussie pour l’association Gen&Zic.

Retour sur ce Blue Festival

Pour Gen&Zic c'est une formidable opportunité de faire connaître l'association, expliquer aux participants la finalité des actions menées, toutes en direction et en soutien aux recherches sur la glycogénose de type 1 réalisées dans le laboratoire Inserm Lyon U1213 "Nutrition, Diabète et Cerveau" (https://u1213nutrition.univ-lyon1.fr/).

Le festival s’est magnifiquement déroulé, sans incidents, avec des spectateurs qui ont passé une excellente soirée.

Deux groupes bien appréciés ont animé ce Blue festival, ils étaient déjà présents à la première édition et lors de cette soirée ils ont mis le feu à la foule avec plein de musique Rock, Pop Rock et du groupe Téléphone.

Monkey Five Groupe est monté sur scène devant les festivaliers qui avaient pris possession de la pelouse très tôt dans la soirée. Le groupe formé à partir d'expériences artistiques diverses s’exprime au travers d'un répertoire qui oscille du kitsch au génial. L’esprit de la fête et la bonne humeur, les membres du groupe les puisent dans l'énergie pop rock des années 70 à 90. Ils ont un style vestimentaire qui leur est propre mais totalement en phase avec leur style musical. Une prestation très appréciée du public.

Mégaphone, tout est dans le nom et le répertoire, autant dire que ça déménage !

Le groupe a vu le jour en 2002. Les quatre musiciens expérimentés, très imprégnés de la musique du groupe Téléphone, vont revisiter les plus grands tubes du groupe de rock français très en vogue entre 1976 et 1986. Ils expriment toute leur énergie au travers de cette musique du groupe et la communique sans détours au public venu les écouter. Des sons de guitares qui vous prennent et ne vous lâchent plus de la nuit. Derrière Monkey Five, ils ont continué d’entrainer les festivaliers dans leurs tourbillons de notes et d’accords.

Que du plaisir pour la foule présente à cette soirée, Sébastien Bey président de l'association Gen&Zic a été très heureux de cette deuxième édition pour plusieurs raisons : « nous avons accueilli plus de 750 spectateurs, quasiment 2 fois plus qu'en 2022 (400), le temps était de la partie. Il y a eu une très bonne ambiance et des très bonnes prestations des groupes Monkey Five et Mégaphone (le show téléphone), il était important pour les festivaliers de passer une excellente soirée, de danser, de s'amuser... Un immense merci à tous les bénévoles, les agents de la ville de Saint Rémy, Florence Plissonnier et de nombreux élus de la ville de Saint Rémy pour ce partenariat et la confiance accordée à Gen&Zic, la mise à disposition du Parc et de ses infrastructures, la police municipale, Chalon et le Grand Chalon pour la mise à disposition de la grande scène mobile et autre matériel... »

Le prochain projet musical sera la 5ème édition du festival Guitare & Guérison, les 29 et 30 septembre salle Marcel Sembat de Chalon et la venue, notamment, de Thomas Dutronc.

C.Cléaux

Photos Gen&Zic / T.P.