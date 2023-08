A Mercurey, un surpresseur d'eau potable touché par la foudre

Il n'aura pas fallu longtemps pour que la Direction Eau et Assainissement intervienne ce vendredi, après avoir relevé un incident sur l'un de ses surpresseurs. Visiblement impacté par la foudre de jeudi après-midi, le Grand Chalon et son délégataire Suez sont très vite intervenus afin que les abonnés soient le moins impactés possible même si quelques eaux troubles et jaunâtres ont été relevées. Certains n'ayant même pas relevé le désagrément.. comme quoi quand un service fonctionne, il est toujours important de saluer l'efficacité !

L.G