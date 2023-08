AVIS DE DECES - Madame Annie ALARY née BARDAY

Chalon-sur-Saône, Gergy,

Mâcon

Jean-Claude ALARY, son

époux;

Florence et Rémi,

Sylvain et Flore,

Ses enfants;

Garance, Eliot, Oscar, Jeanne,

Ses petits-enfants;

Jacky et Paul,

Ses frères;

Ainsi que toute sa famille;

ont la tristesse de vous faire part

du décès de

Madame Annie ALARY

née BARDAY

à l’âge de 77 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 30 août 2023 à 11h00 en l’église de Gergy

suivie de sa crémation.

Une boîte à dons sera mise à disposition au profit de la recherche contre la mucoviscidose.

Annie repose à la chambre funéraire 115 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

Les visites seront possibles à partir de dimanche les après-midi de 14h00 à 17h00.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.