Ce rallye-raid qui traverse l’Espagne et le désert marocain en dix jours sous forme de course d’orientation est le plus gros événement sportif et solidaire d’Europe dédiés aux jeunes de moins de 28 ans.

Ce challenge « fou » c’est Mélanie qui l’a lancé à Tessa il y a quelques mois !

« J’ai une amie qui venait de rentrer de l’édition 2023 et après avoir écouté le récit de son aventure, j’ai tout de suite eu envie de m’inscrire ! » a déclaré la jeune femme à Info Chalon.

Et qui d’autres que sa meilleure amie, Tessa, pour l’accompagner dans cette aventure ?

Les deux jeunes femmes qui se sont rencontrées à l’IUT et qui travaillent désormais ensemble au sein d’une entreprise d’aide à la personne, ont déjà partagé plusieurs voyages.

« Nous sommes parties plusieurs fois en vacances ensemble où nous avons parcouru l’Europe, nous savons que dans la vie de tous les jours nous sommes complémentaires et nous nous connaissons par cœur » a poursuivi Mélanie.

Les deux inséparables, que leur patronne appellent « les pépettes » ; d’où le choix du nom de leur équipe ; ne pouvaient donc pas trouver de meilleur co-équipière pour participer à cette aventure !

Tessa, elle, avait cependant, émis quelques réserves quant à ce challenge :

« Franchement, je n’ai pas dis oui de suite. L’aventure en elle-même est impressionnante certes mais je crois que ce qui me faisait le plus peur, c’est tout le travail à fournir en amont ! » a confié Tessa.

En effet, pour participer à l’aventure, les jeunes femmes doivent réunir la somme nécessaire pour acquérir la 4L ainsi que celle qui servira à vivre les 10 jours d’aventure.

Et on peut dire que les « pépettes » n’ont pas fait les choses à moitié !

Entre l’organisation de manifestations comme la vente de gaufres au gala de danse des « Océannes » de Varennes-le-Grand ou encore leur participation au marché de Chalon pour une vente de crêpes et tombola, les deux jeunes femmes se sont retroussées les manches.

« Mélanie m’a finalement rapidement convaincue et je suis fière de ce qu’on a déjà accompli en si peu de temps ! » a ajouté Tessa.

Pour continuer à financer leur rêve, le futur équipage des « Pépettes en 4L », vous donne également rendez-vous sur plusieurs dates d’ici quelques semaines :

Le samedi 23 septembre au stade de foot de Varennes-le-Grand :

*Dès 13h30 : concours de pétanque

*Dès 19h : soirée musicale avec la présence des groupes « Attitude » et « Three Birds Whisper ».

Buvette, snacking et tombola sur place.

Les jeunes femmes et leur 4L seront également présentes sur les deux week-ends de la foire de Chalon sur Saône dès le 30 septembre prochain où elles organisent une grande tombola.



Mélanie et Tessa remercient d’ores et déjà l’ensemble de leurs sponsors* pour leur soutien.

Pour participer à leur tombola ou encore pour soutenir vous aussi « Les pépettes en 4L » vous pouvez les contacter ici :



Tessa Prudhon : 06.66.72.62.20

Melanie Boiget : 06.88.87.06.63



Pour suivre leurs aventures sur les réseaux sociaux :

Facebook

Instagram

Amandine Cerrone.

*Liste des sponsors : « les Oceannes » de Sennecey-le-Grand, Maison Moreau Charcuterie Traiteur, Crédit Agricole Champagne Bourgogne, Nesteen, Mick’clic informatique et assistance, Créa2pub By Floc’71, Autovision Contrôle Technique (Route de Lyon à Chalon sur Saône), Panther&co, Intersport.