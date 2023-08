Suzanne Lefèvre, doyenne de Chalon s'est éteinte à 107 ans

C'est avec une profonde tristesse que Joël Levèfre, ancien adjoint au maire de Chalon, a souhaité nous apprendre la triste nouvelle, avec le décès de sa maman, Suzanne. Elle qui avait fêté son 106e anniversaire en grandes pompes à la résidence Béduneau, s'est éteinte tranquillement au sein de la résidence du haut de ses 107 ans. Déclarée citoyenne d'honneur par Gilles Platret en 2021, Suzanne Lefèvre était doyenne de Chalon et possiblement de la Saône et Loire. A Joël, ainsi qu'à tous les proches de Suzanne, toute notre rédaction adresse ses plus chaleureuses condoléances. Ses obsèques auront lieu vendredi.