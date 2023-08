Grande soirée sur le thème du Camping organisé par l’ERJ et le centre de loisirs dans la cour Prévert de Châtenoy le Royal.

C’est l’ensemble des services jeunesse du CCAS qui s’est mobilisé pour cette soirée sur le thème du Camping.

La cour Prévert a été transformée en camping avec tente et jeux pour les enfants, pour les parents. Les animateurs et animatrices avec les jeunes de l’ERJ se sont occupés des jeux ainsi que du stand restauration/buvette.

Le buffet a été confectionné par les ados de l’ERJ, il était composé de divers bâtonnets de crudités, de petites tomates, de chips, de petits gâteaux, de bonbons, de boissons (jus de fruits, eau…).

Vincent Bergeret maire de la ville, Jeanne-Marie Martin et Marie-Thérèse Boissot adjointes ont assisté aux différents jeux de cette soirée festive.

Quelques jeux :

Alexia, animatrice était la spécialiste des jeux de sociétés. Elle était avec quelques parents qui s’exerçaient au Skyjo, jeu de cartes simple mais subtil et terriblement addictif ! « Chaque joueur dispose de 12 cartes devant lui faces cachées. Chaque joueur à son tour prend la première carte de la pioche ou de la défausse. S’il prend une carte visible de la défausse il doit échanger cette carte avec l’une de ses cartes (cachée ou visible) et la poser face visible. Avec une carte de la pioche il peut la défausser directement, mais doit révéler une de ses cartes. Il est possible de défausser 3 cartes d’un coup si elles sont identiques et dans une même colonne. Lorsqu’un joueur a révélé toutes ses cartes, le tour se termine puis la manche s’arrête. Ce jeu se joue en plusieurs manches, l'objectif est de totaliser le moins de point possible ! ». Il y avait aussi le Match-It, destiné aux petits. Les enfants ont pu exercer leur mémoire tout en jouant grâce à ce jeu de cartes ludique !

Le parcours du garçon de café : une course traditionnelle qui consistait à franchir différents obstacles et faire un cheminement sans renverser le verre rempli d’eau avec la particularité de le faire en duo poignets attachés.

Des équipées participantes, une seule a gagné le fameux "trophée".

Gégé, l’animateur de ce jeu, en était pour ses frais à l’arrivée des concurrents.

Le Mölkky : jeu venu de Suède, maintenant très répandu en France, a vu 7 équipes s’affronter. (12 quilles numérotées de 1 à 12, un lanceur : le Mölkky). Le joueur lance le Mölkky sur le groupe de quilles en essayant de les faire tomber.

L’équipe des "petits monstres" a gagné la "quille d’argent".

Un autre jeu a passionné petits et grands : le lancer de tong. Des tongs, il en ait parti dans tous les sens, des grandes, des petites, de garçons, de filles.

Toutefois c’est Imad animateur du centre qui a fait la meilleure performance. Il a gagné la "Tong d’or".

Avec Alexandra, Léogadie, Karine, Gégé, Manuella, Baptiste, Loane, Lucie et tous les autres animateurs et animatrices, les enfants de 3 à 17 ans sont sûrs de passer de bons moments au centre de loisirs et à l’ERJ de Châtenoy le Royal.

Cette soirée en était une fois de plus la preuve, parents et leurs enfants ont terminé cette soirée Camping par un quiz organisé par Léogadie et Gégé.

Monika, qui a aussi participé au lancer de tongs, n’a pas attendu les nouvelles mesures gouvernementales, elle prépare son Bafa et sera certainement présente au centre de loisirs pour la période de la toussaint avec Lucie, elle, en Bac pro AEPA animation.

C.Cléaux