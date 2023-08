De beaux résultats pour le Vélo Club de Saint-Marcel ce week-end

Ce dimanche 27 août, ce sont 4 licenciés du VCSM qui ont participé à la cyclosportive « La Louis Pasteur » de Dôle.

Un parcours plus que difficile, car très accidenté, attendait les sportifs, heureusement aidés par les températures plus clémentes de ces derniers jours.



Voici les résultats des san-marciaux :

*Odette Picard : 1ère dans la catégorie +55 ans sur les 75 kms.

*Michel Roussot : 6ème catégorie + 75 ans sur le 120 kms

*Jean Michaudet : 4ème catégorie 65/70 ans sur les 120 kms

*Claude Gallet : 5ème catégorie 60/65 ans sur les 120 kms

À Nanton, au championnat de Saône et Loire FSGT organisé par le VS Chalon, ce sont 6 licenciés du VCSM qui ont pris le départ de la course.

Voici le palmarès du VCSM :

* Georges Frassanito : Après une 2ème place au Championnat FSGT du contre la montre x 4 dimanche dernier en catégorie 6, ce dernier monte encore sur la 2ème marche du podium ce dimanche.

*Jocelyne Zacchia : 4ème et 3ème féminine.

*Fred Rethy : Champion de Saône et Loire Catégorie 5

*Olivier Berne : 3ème Catégorie 5

*Tony Zacchia : 6ème Catégorie 5

*Stéphanie Braillon : 11ème et 2ème féminine.



Une saison des « contre la montre » qui commence donc fort pour le club maraîcher !

Le club du VCSM félicite chaleureusement ses licenciés pour tous ces bons résultats.

Amandine Cerrone.