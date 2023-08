PARKING MEGARAMA - La ville de Chalon précise les choses ..

La ville de Chalon a souhaité réagir et préciser les choses après l'article publié sur info-chalon.com.

"Suite à l’article « Quand soudain on se rend compte que ça va coincer sur le parking du cinéma » paru ce 28 août 2023 dans les colonnes d’Info Chalon, la Ville de Chalon souhaite apporter certaines précisions permettant d’éclairer le lecteur sur l’ensemble de ce dossier.

Il est nécessaire de rappeler que ce projet privé, dont fait partie aujourd’hui le cinéma Magarama, se situe dans un lotissement qui portait sur la création de 4 lots. Ces espaces étaient destinés à la construction d'activités et d'espaces communs dédiés notamment à la mutualisation des parkings (269 places), aux espaces verts et aux accès. C’est en vertu des Plans Locaux d’Urbanisme de Chalon-sur-Saône et de Saint Marcel, que le permis d’aménager a été délivré le 7 décembre 2016.

Par la suite, les permis de construire ont été déposés. Ils répondaient en tous points au strict respect de la règlementation à laquelle sont soumises toutes les collectivités. Ces permis ont dont été autorisés par la Ville en décembre 2018 et l’on ne peut aujourd’hui tenir grief, ni à la collectivité, ni aux aménageurs, d’avoir respecté cette réglementation, même si on l’estime désormais imparfaite.

Ces démarches finalisaient positivement un dossier qui, depuis plusieurs années, ne parvenait à trouver une issue favorable. Dès lors, les Chalonnais ont enfin pu bénéficier d’une salle de projection conforme à ce qu’ils sont en droit d’attendre d’une ville de notre importance."