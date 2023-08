CINEMA CHALON - La réponse de la mairie de Chalon ouvre la voie à une autre interrogation

"Monsieur le Maire

Vous avez adressé une réponse sur Info Chalon à propos des parkings autour du cinéma Megarama et je suis très étonnée de votre phrase : « les Chalonnais ont enfin pu bénéficier d’une salle de projection conforme à ce qu’ils sont en droit d’attendre d’une ville de notre importance."

J’ai passé mon enfance et ma jeunesse à Chalon et à l’époque la ville disposait de 4 ou 5 cinémas en centre ville, donc facilement accessibles aux habitants, et surtout aux plus âgés de nos concitoyens. De retour à Chalon il y a 18 mois, je découvre qu’il n’y en a plus aucun si ce n’est, effet, cet immense complexe situé de l’autre côté de la Saone, à 2 kms de la ville.

Je ne suis pas persuadée que les Chalonnais aient envie d’une « salle conforme à ce qu’ils sont en droit d’attendre » c’est à dire un grand complexe d’une quinzaine de salles, où l’on vend pop corn, boissons gazeuses sucrées et bonbons …

Beaucoup de Chalonnais préféreraient peut-être une ou plusieurs salles de cinéma en centre ville : où en est le projet ?

Bien à vous

Sylvie HERODY