"Site Mardor de la Croix Rouge Française : la bonne nouvelle se précise" pour le député Rémy Rebeyrotte

Communiqué du Député Rémy REBEYROTTE

Site Mardor de la Croix Rouge Française : la bonne nouvelle se précise.



Dans un courrier récent, reçu de M. Franck Robine, Préfet de la Région Bourgogne Franche-Comté, les contours du futur projet sur le site de Mardor, commune de Couches, se précisent au bénéfice des besoins sociaux et médico-sociaux, et des enjeux d’emploi sur notre territoire. Par ailleurs, l’Etat, à travers l’Agence Régionale de Santé, confirme son soutien.

Le courrier précise : « une solution alternative est désormais recherchée afin de répondre aux besoins de la population et de maintenir une activité sur la commune de Couches. Dans ce cadre, l'Agence Régionale de Santé a bien rappelé aux partenaires de ce dossier qu'elle maintenait son soutien et ses engagements financiers. Ainsi, le Directeur Général de l'ARS a récemment reçu, à leur demande, le maire et la conseillère départementale de Couches. A cette occasion, il leur a proposé un projet à destination de jeunes de l'Aide sociale à l'enfance. Ce projet pourrait prendre la forme d'une structure de répit et d'aide pour les enfants vivant avec un handicap physique et/ou de santé mentale. Il sera travaillé durant l'été, sous l'égide de l'ARS, en partenariat avec la Croix-Rouge, le Conseil départemental de Saône-et-Loire et un représentant du Préfet de Saône-et-Loire, avec un objectif de validation lors d'un prochain COPIL prévu au mois de septembre ».

Rémy REBEYROTTE Député de Saône-et-Loire