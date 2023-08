La police municipale de Chalon-sur-Saône distinguée par le Ministère de l’intérieur

"Cet après-midi, le brigadier-chef principal David JUNIER s’est vu remettre la médaille de la sécurité intérieure par le Ministre de l’Intérieur.

Cette distinction récompense le travail exemplaire du brigadier-chef principal qui a exercé sa mission au péril de sa vie l’été dernier, puisqu’il a été victime d’un refus d’obtempérer qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.

Je tiens à féliciter très chaleureusement David JUNIER qui a rejoint la Police municipale de Chalon-sur-Saône, en 2016, et qui a aujourd’hui la responsabilité de la brigade motocycliste.

A travers lui, c’est l’ensemble des agents de la Police municipale de Chalon et plus largement de la Mission sécurité municipale que je veux féliciter pour l’excellent travail qu’ils mènent au service de la sécurité et de la tranquillité des Chalonnais et des Chalonnaises.

On ne rappellera jamais assez que la sécurité et la tranquillité sont la condition indispensable à l’exercice de nos libertés.

A ce titre, je continuerai à placer la sécurité au cœur de notre action municipale.

Un chemin important a été parcouru depuis 2014, mais il nous reste encore beaucoup à faire, les récentes émeutes l’ont démontré.

C’est la raison pour laquelle, j’aurais l’occasion de dévoiler dès la semaine prochaine un nouveau plan visant à encore mieux assurer la sécurité et la tranquillité des Chalonnais et des Chalonnaises pour les années à venir."

Gilles Platret, maire de Chalon sur Saône