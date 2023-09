Le 44ème national de pétanque de Chalon qui se déroulera du 8 au 10 septembre affiche complet dans toutes les catégories

Le Comité Départemental de Saône-et-Loire de pétanque annonce la venue de belles équipes. Découvrez toute l’organisation et le planning !

Jeudi 31 août à 14 heures au siège du Comité Départemental de Saône-et-Loire de pétanque, sise 122 rue Jean Moulin à Chalon-sur-Saône, présidé par Robert Dutronc assisté de Daniel Raffin (chargé cette année de l’organisation du National) avait lieu un point presse du 44ème national de pétanque qui se déroulera à Chalon du vendredi 8 au dimanche 10 septembre et qui affiche complet avec 512 triplettes séniors, 128 triplettes féminines, 128 triplettes vétérans et 70 triplettes jeunes.

Ce sont donc pas loin de 2 500 pétanqueurs qui seront répartis pendant 3 jours sur 340 terrains tracés mis à disposition avec une présence de 70 bénévoles, de nombreux sponsors, partenaires et exposants qui vont se croiser pour cette belle fête de la pétanque chalonnaise. Si de nombreux champions du monde français seront aux Bénins pour participer à la même date aux mondiaux, si cette année il y avait également concurrence avec la ville de Bron qui organisait un concours international, le savoir-faire chalonnais basé sur l’accueil, la convivialité et le professionnalisme l’a emporté car de belles équipes seront présentes à Chalon :

Tout d’abord, les vainqueurs de l’année dernière renforcés par un des finalistes, les équipes de France espoirs masculine et féminine, Christian Andriantseheno 1er actuellement au classement des masters, José Casale, Champion du Monde 2020 et vainqueur de la marseillaise 2019, Hector Milesi vainqueur de l’international de Millau et vainqueur de la Marseillaise… ainsi que la présence dans le tableau féminin de 7 championnes de France…

Comme d’habitude Jean-Luc Robert, animateur de la chaine l’équipe sera présent pour animer ce weekend boules. Des confrontations qui se dérouleront toujours au même endroit sur le parking Route de Demigny à Chalon-sur-Saône (parking et entrée pour les joueurs, Pierre de Coubertin).

Déroulement du weekend de la 44 ème Nationale pétanque de Chalon-sur-Saône

Vendredi 8 septembre

Concours vétérans : 7 heures accueil des joueurs, début du concours à 8 heures 30

Samedi 9 septembre

National masculin : 7 heures accueil des joueurs et début du concours à 8 heures 30

National féminin Sport Com : 7 heures accueil des joueuses et début du concours à 8 heures 30

Grand Prix MS pétanque : 10 heures 30 début des inscriptions et début du concours à 15 heures 30

Complémentaire National féminin: 11 heures début des inscriptions et début du concours à 15 heures 30

Triplette mixte : Début des inscriptions à 17 heures

Dimanche 10 septembre

National masculin et Grand Prix M.S Pétanque : 8 heures 30 début des huitièmes de finales, 10 heures 30 début des quarts de finales, 14 heures 30 début des demies finales, 16 heures 30, protocole, finale et remise des prix

National féminin Sport Com : 10 heures 30 début des quarts de finales, 14 heures 30 début des demies finales, 16 heures 30, protocole, finale et remise des prix

Triplette Mixte : 8 heures 30 début du concours

National jeunes des catégories minimes, cadets et juniors : 8 heures 30 début des compétitions 14 heures début des quarts de finales, 15 heures 15 début des demies finales, 16 heures 30, protocole, finale et remise des prix

