L’O.M.S Chalon-sur-Saône, présente sa revue 2023 -2024, rassemblant tous les clubs sportifs adhérents

Depuis le 31 août 2023, vous pouvez vous procurer la plaquette de l’Office Municipal des Sports de Chalon-sur-Saône, laquelle vous donnera tous les renseignements nécessaires pour pratiquer une activité sportive ou faire du bénévolat au sein des associations adhérentes à l’OMS chalonnaise.

Aussi, jeudi 31 août à partir de 19 heures, au Stade Garibaldi à Chalon-sur-Saône, Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, assisté de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S et de tous les membres du Comité Directeur de l’O.M.S présentaient la Revue 2023/2024 des clubs sportifs affiliés à l’Office Municipal des Sports Chalon-sur-Saône.

Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Philippe Finas, 9e adjoint en charge des sports , Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Pierre Carlot, conseiller Municipal en charge des associations, Véronique Avon, Conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Conseillère municipale Déléguée aux actions en direction des jeunes, Bruno Rochette, Conseiller Municipal Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de Mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Gilles Véchambre, Directeur des Sport de la Ville de Chalon et du Grand Chalon … et de tous les présidents des clubs et associations sportives.

Extrait des discours prononcés :

Thierry Thevenet : « Cette année encore, c’est avec une immense joie que l’O.M.S de Chalon vous accueille dans cette enceinte du stade Garibaldi, lieu chargé d’histoire pour le sport chalonnais afin de vous présenter la nouvelle plaquette. Une nouvelle fois, la commission revue de l’O.M.S a travaillé dur cette année pour vous présenter notre traditionnelle revue, toujours avec le soutien de notre partenaire local Graine de Com que je remercie une nouvelle fois pour l’excellence du travail réalisé ainsi que pour leur écoute à toutes nos demandes. La commission revue de l’O.M.S a tenu à vous présenter un travail soigné, comme à son habitude, où vous retrouvez toutes les informations nécessaires à la recherche d’une activité sportive adéquate à chacun. Cette revue, 37ème du nom, est cette année encore une manne de renseignements et d’informations à destination des clubs et du grand public. Grâce à cette publication, l’ensemble des chalonnais, mais également des grands chalonnais pourront faire plus ample connaissance avec les clubs chalonnais.

Chalon compte actuellement 14 000 personnes licenciés à un club, répartis dans les 88 clubs affiliés à l’O.M.S de Chalon, nous retrouvons progressivement notre niveau de licenciés d’avant la crise sanitaire. Cette diversité des sports proposés ainsi que le nombre de pratiquant montrent une nouvelle fois l’engouement pour le sport à Chalon. Pour cette raison, comme vous pourrez le découvrir, la commission de la revue de l’O.M.S présidé par Jacques Bonnet, a choisi une couverture des plus originales avec un clin d’œil discret pour l’événement majeur de l’année 2024, les Jeux Olympiques de Paris 2024. L’idée artistique et ultra originale a été confiée à notre artiste maison Claude Godard qui une nouvelle fois nous a proposé une couverture newlook dont nous vous laisserons juger de son originalité.

Je tiens à remercier une nouvelle fois l’ensemble de nos partenaires commerciaux qui cette année encore ont renouvelé leur participation financière à la réalisation de cet ouvrage. Merci également à toutes les personnes nous ayant fourni un nombre impressionnant de clichés photographiques des diverses manifestations chalonnaises de l’année. J’en profite également pour vous présenter quelques nouveautés estampillées OMS Chalon-sur-Saône ; Un troisième véhicule de prêt disponible d’ici la fin du mois de septembre 2023 […], La mise à jour de deux fascicules mettant en avant nos clubs ayant une école de sport et ceux s’étant engagés dans la démarche Handisport et sport santé. Je terminerai mes propos en vous souhaitant à tous une excellente saison sportive 2023/2024 ainsi qu’une multitude de bons résultats et sachez que l’O.M.S sera toujours à votre écoute afin de vous soutenir lors de vos manifestations et actions diverses ! » .

Jacques Bonnet : « Bonjour à tous ! Merci à toutes les personnes et aux clubs qui se sont déplacés pour motiver l’équipe de l’O.M.S en charge de la revue. Merci également à tous les élus qui nous apportent leur soutien. Cette nouvelle version 2023/2024 ne déroge pas à la règle, comme vous pourrez le constater, elle est claire et facile à consulter. Hier, la revue nécessitait beaucoup d’implication, aujourd’hui, elle s’appuie sur davantage d’applications […] Les sportifs chalonnais et grand chalonnais savent depuis bien longtemps qu’ils peuvent compter sur l’O.M.S pour bien les informer sur la vie de leurs associations. Nous souhaitons d’ailleurs la bienvenue aux trois clubs qui ont rejoins cette année les rangs de l’O.M.S : le Power Training Center, l’association sportive du Rallye de la Côte Chalonnaise et le moto club PMX Power sport […] Je vous laisse le soin de découvrir la revue et je voudrais remercier toute l’équipe bénévole de la Commission, Sophie Blondeau notre secrétaire, l’équipe Graine de com et toutes les personnes qui se sont investies de près ou de loin pour nous apporter leur aide précieuse à cette belle réalisation collective. Bonne saison à tous et rendez-vous sur le forum des associations ! ».

