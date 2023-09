Le Forum des Associations de Chatenoy le Royal c’est ce dimanche 3 septembre 2023

Ce sont 25 associations châtenoyennes qui seront présentes au gymnase Alain Colas, avenue Georges Brassens à Châtenoy le Royal ce dimanche 3 septembre 2023 de 11 à 17h.

Les 25 associations qui seront présentes :

Coté sportif : ABC Basket, ABCR Boules, ESCCR Sport canin, Echiquier Royal Echecs, ASCR Football, Multi Gym, AMCR Judo, YB Mix Fight Yoseikan MMA, CRC Rugby, U2R Sel fDéfense, ASLCRC Tennis de Table ou TSCR Tir Sportif.

Coté loisirs, culturels et autres :

Copains Couleurs Peinture; Esprit Dentelles; Tai Chi Zen Chatenoy; Bridge Club de Chatenoy; RMC71 Rail Modélisme; CPCR Cercle Philatélique; Cercle des Ainés; Ensemble Do MI Sol; Accordéons Musique et Chants; Musique et Expressions; Comité de Jumelage (cours d’espagnol); ADSR Association pour le Don du Sang.

Toutes sont désireuses de se faire connaitre auprès du plus grand nombre et ainsi de permettre d’offrir des possibilités pour pratiquer ou éventuellement d’avoir des contacts avec de possibles bénévoles, une matière de plus en plus rare dans la vie associative. C’est la volonté du Comité d’organisation au travers de cette manifestation qui devient incontournable pour chaque rentrée de septembre.

Une tombola avec de beaux lots

Pour les visiteurs, mais aussi les exposants, des grilles:tombola seront présentées au cours de ce Forum. Les lots vont de Magnum de vins à un vol en Montgolfière pour une personne offert par Cedric Meunier, aérostier de la montgolfière Guinot TP. Les autres lots à gagner : des places pour des matchs en Pro A de l’Elan Basket; des aquarelles originales offertes par Pierre Patenet; des bons repas offerts par la Pizza Paolo à Chalon sur Saône ou encore des places de concerts.

Des démonstrations sportives ou d’activités des associations animeront toute l’après-midi sachant que la visite officielle de la Municipalité est prévue en fin de matinée. Une buvette avec petite restauration est prévue durant toute la manifestation. L'entrée est gratuite.

JC Reynaud