Les Insoumis de Saône et Loire font leur rentrée le dimanche 10 septembre !

Le dimanche 10 septembre à partir de 9h30, au Lieu-dit Morlay à Bonnay-Saint-Ythaire (71460) les Insoumis 71 invitent leurs ami.es et sympathisants à venir échanger, discuter et faire plus ample connaissance à l’occasion de leur Fête de rentrée : jeux pour les petits et les grands, atelier de chants, pétanque etc.



A 16h le rendez vous politique sera animé par Manon MEUNIER, députée LFI de la Haute Vienne, qui nous parlera de l’actualité sociale et des dossiers qui vont arriver prochainement à l’Assemblée Nationale. Un invité surprise sera là lui aussi … !



Nos partenaires de la NUPES sont cordialement invités à l’apéritif le midi, ainsi que toutes les associations et formations syndicales qui veulent comme nous une autre politique, en Saône et Loire comme dans tout le pays.



Cette rentrée est marquée par des difficultés sociales accrues pour nos concitoyens : hausse de 21% sur l’alimentation, 11% sur les fournitures scolaires, 10% sur l’électricité au 1er aout, combinée à l’augmentation des carburants et des loyers … Beaucoup de gens, 55% selon un sondage Elabe, sont contraints de se priver, parfois de l’essentiel. Pour les étudiants, la situation est catastrophique.



A l’autre bout, les multinationales engrangent des profits colossaux et les dividendes aux actionnaires ont augmenté de 13,3% … entre avril et juin 2023.



Que répond à cela le gouvernement ? Depuis un an il nous répète régulièrement que nous sommes « au pic de l’inflation » et que les prix vont bientôt baisser : oui mais voilà… les patrons de supermarchés disent que ce n’est pas près d’arriver. Pas avant … mars 2024 !



L’inaction du gouvernement est patente, et ce dans tous les domaines : face au dérèglement climatique et à la canicule, il a mis en place … un numéro vert ! Les attaques et insultes du député Margueritte à l’encontre des députés insoumis ne constituent pas un programme politique; pas plus que les envolées sécuritaires du ministre Darmanin, en visite à Cuisery jeudi, elles n’amélioreront en rien la vie de nos concitoyens.

Des solutions existent pourtant ! Le programme de la France insoumise / NUPES regorge de propositions à mettre en œuvre d’urgence : blocage des prix, indexation des salaires sur l’inflation, hausse du SMIC à 1600€ nets, gratuité des fournitures scolaires, taxation des super-profits et dividendes pour, enfin, remettre à niveau les services publics et permettre à chacun de se soigner ou d’étudier dans de bonnes conditions.

La Fête de rentrée qu’organisent les Insoumis de Saône et Loire le 10 septembre permettra à tous ceux qui sentent le besoin de se mobiliser, de tisser des liens de fraternité et de resserrer les rangs pour faire face aux offensives de droite et d’extrême droite, de se retrouver en alliant politique et convivialité.

pour contacter la boucle départementale des Insoumis 71 et pour vous inscrire :



contact@lfi.fr