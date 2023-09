Les auteurs bourguignons et franc-comtois à l’honneur pour la 3e Edition du Cloître aux livres

SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 SEPTEMBRE au Cloître Saint-Vincent

Au coeur d’un site qui sublime la littérature, le salon des auteurs de Bourgogne et de Franche-Comté permettra au public chalonnais de rencontrer les plus fines plumes de

la région.

Pour la troisième année consécutive, le cloître Saint-Vincent met à l’honneur les auteurs. Ils seront environ quarante représentants de notre belle région à présenter leurs livres, échanger avec les lecteurs et dédicacer des ouvrages. Stéphane Carlier, Juliette Cazes, Didier Cornaille et beaucoup d’autres, sans oublier Lucette Desvignes, marraine du salon et du prix éponyme qui sera remis au lauréat d’un grand concours de nouvelles.

A cette occasion, chers journalistes, vous êtes conviés à la remise du "prix de la nouvelle de la Ville de Chalon-sur-Saône Lucette Desvignes" dimanche 10 septembre à 15 h.



Sur les stands des librairies partenaires, la diversité de la littérature locale sera soulignée : fiction pour adultes et enfants, bande dessinée, documentaires, etc. Qui dit lecture, dit écriture ! Tout au long du week-end, des ateliers (voir ci-contre) animés par la Bibliothèque et les auteurs invités aideront les écrivains amateurs à coucher sur papier toute leur imagination.