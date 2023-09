La transition énergétique au cœur des préoccupations de la Région

A l'occasion de la conférence de presse de rentrée donnée ce vendredi, Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne – Franche-Comté, a présenté le programme de modernisation et de rénovation des lycées. 174 opérations de travaux sont en cours, pour un montant de 624,5 M€ investis par la Région. Ces travaux en sont à différents stades d’exécution et concernent autant des restructurations ou des modernisations que du gros entretien, de l’accessibilité et de la sécurisation. « C’est une nécessité que de rénover notre patrimoine vieillissant, pour certains de véritables passoires thermiques, précisait Marie-Guite Dufay, il est hors de question de lâcher sur ce point malgré nos difficultés budgétaires. »



Travaux dans le département de la Côte-d’Or

Opérations réceptionnées en 2022 :

Châtillon-sur-Seine – Lycée agricole de La Barotte : construction d'une chaufferie biomasse – Coût de l’opération : 2 230 000 € – Réception en novembre 2022

Opérations réceptionnées en 2023 :

Dijon – Lycée Les Marcs d'Or : amélioration thermique des bâtiments « restauration-externat- logements » et « administration-externat » (phase 3) – Coût de l’opération des phases 3 et 4 : 4 650 000 € – Réception en avril 2023

Opérations en cours en 2023 :

Beaune – Lycée Clos Maire : réfection totale des façades de bâtiments (isolation par l'extérieur) et de toitures – Coût de l’opération : 6 400 000 €

Châtillon-sur-Seine – Lycée agricole de La Barotte : reconstruction du restaurant scolaire, aménagement de l'ancienne demi-pension en internat et externat, et mise en sécurité des internats – Coût de l’opération : 3 670 000 €

Dijon – Lycée Hippolyte Fontaine : restructuration des ateliers maintenance automobiles, carrosserie et structures métalliques – Coût de l’opération : 6 800 000 €

Dijon – Lycée Le Castel : rénovation des bâtiments de l’administration et de l’externat – Coût de l’opération : 11 845 000 €.

Travaux dans département de la Saône-et-Loire

Opérations réceptionnées en 2022 :

Chalon-sur-Saône – Lycée Mathias : rénovation du gymnase (y compris le mur d'escalade) – Coût de l’opération : 3 700 000 € – Réception en décembre 2022

Fontaines – Lycée agricole Sud Bourgogne : construction d'une chaufferie biomasse – Coût de l’opération : 2 790 000 € – Réception en septembre 2022

Tournus – Lycée agricole de l'Horticulture et du Paysage : construction d'une chaufferie biomasse – Coût de l’opération : 2 610 000 €

Opérations en cours en 2023 :

Blanzy – Lycée Claudie Haigneré : accompagnement de la fusion des deux anciens lycées et intégration de l'IFSI – Coût de l’opération : 9 840 000 €

Chalon-sur-Saône – Lycée Nicéphore Niépce : rénovation de l'atelier chaudronnerie – Coût de l’opération : 2 330 000 €

Chalon-sur-Saône – Lycée Pontus de Tyard : réfection totale des façades des bâtiments D, F et façade ouest du bâtiment A – Coût de l’opération : 2 550 000 € – En cours d’étude

Cluny – Lycée La Prat's : restauration de l’internat – Coût de l’opération : 13 300 000 € Louhans – Lycée Henri Vincenot : création d’ascenseurs – Coût de l’opération : 600 000 €

Tournus – Lycée agricole de l'Horticulture et du Paysage : réfection et amélioration thermique du gymnase et de l'amphithéâtre – Coût de l’opération : 1 600 000 €