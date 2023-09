Découvrez le Taïso avec le Judo Club Chalonnais

Cette « préparation » et remise en forme basée sur du renforcement musculaire s’adresse à tous, même à ceux qui ne pratiquent pas un art martial.

Le Forum de la vie associative et sportive chalonnaise organisé ce samedi 2 septembre au Parc des Expositions à Chalon-sur-Saône est l’occasion de découvrir de nouvelles disciplines et activités, parmi elles : le Taïso (préparation du corps en japonais).

Le Judo Club Chalonnais, basé 26 rue de la Paix à Chalon-sur-Saône et regroupant un peu plus de 280 licenciés, propose également tous les lundis de 19h30 à 20h45 et les mercredis de 19h15 à 20h30 des cours de Taïso.

Encadrés par Yann Du Closel, directeur technique du Judo Club chalonnais, breveté d’état DEJEPS et par Frédéric Mazue, titulaire du BPJEPS, ces cours comprennent des exercices de renforcement musculaire, de coordination, d’assouplissement et de la cardio. Le groupe constitué d’une vingtaine de personnes évolue dans la bonne humeur ; convivialité garantie !

A partir de 15 ans, séance d’essai possible.

Renseignements et tarifs : jc.chalon@orange.fr ou au 06 81 48 00 30

SBR