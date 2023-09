Un chantier Jeunes a mobilisé 10 jeunes de la commune de Châtenoy le Royal

Durant une semaine du lundi 28 aout au vendredi 1er septembre 2023, 10 jeunes de la commune de Chatenoy le Royal ont participé à un chantier consistant en la création de zone de jeux au sol, en peinture, dans les cours de l’école maternelle Rostand et la cour du centre Prévert à travers des marelles, route de circulation, zone de jeux de ballons, labyrinthes et carré magique.

Un chantier dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes à des actes citoyens et environnementaux pour la commune, tout en développant les notions de citoyenneté à travers des activités éducatives. Une action rémunérée pour les jeunes autour d’un budget prévisionnel de 1500€. Deux animateurs de l’Espace Royal Jeunes, Léocadie Duplat et Said Fergani, ont encadré ce chantier

Ce vendredi 1er septembre 2023 il s’agissait de remettre aux jeunes le fruit de leur travail en présence d’Alexandra Bourgogne, responsable au sein du CCAS de Châtenoy le Royal et de deux adjointes au maire, Jeanne-Marie Martin, chargée des affaires sociales et de Marie-Thérèse Boissot chargée des affaires scolaires, représentant le Maire Vincent Bergeret.

JC Reynaud