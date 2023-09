Un nouveau rendez-vous floral s'élance sur le Grand Chalon

La crise sanitaire et l'organisation de deux éditions automnales au château de La Ferté a suscité l'envie d'organiser quelque chose à l'automne. Une nouvelle association est née en vue d'un rendez-vous fixé à l'automne 2024.

C'est un Appel à toutes les bonnes volontés qui est lancé en vue des préparatifs de l'édition dont la date est d'ores et déjà fixée au 21 et 22 septembre 2024. Une première réunion d'information se tiendra le vendredi 8 septembre à partir de 18h à l'Espace Jean Zay -s alle de conférence Léopold Nièpce au 2e étage. L'assemblée générale de la désormais nouvelle association chalonnaise se tiendra le vendredi 22 septembre à partir de 18h toujours à l'Espace Jean Zay.

Deux événements ouverts à toutes et tous, et portés par l'association "Foire aux plantes couleurs d'automne". Contacts et renseignements auprès de Dominique Geoffroy - 07 77 68 59 37 fpcalaloyere@gmail.com