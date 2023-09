Le Ministre des armées et 3 secrétaires d'Etat ce lundi en Saône et Loire

Pas moins de 4 membres du gouvernement ont rendez-vous en Saône et Loire ce lundi, entre Sennecey le Grand et Autun.

Le ministre des Armées se rendra en Saône-et-Loire, lundi 4 septembre 2023, afin de commémorer le 79ème anniversaire de la Libération à Sennecey-le-Grand aux côtés de Patricia Miralles, secrétaire d’État des Anciens combattants et à la Mémoire.

Puis, il se rendra au lycée militaire d’Autun, accompagné de Prisca Thévenot, secrétaire d’État à la Jeunesse et au Service national universel pour une cérémonie militaire à l’occasion de la rentrée scolaire et ils pourront échanger avec la communauté éducative et les élèves du lycée. En fin d'après-midi, il a été confirmé la venue aussi de Prisca THEVENOT, Secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse et du SNU, à la caserne Changarnier du Lycée militaire d'Autun