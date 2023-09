3ème édition du Triathlon de Chalon : Focus sur la catégorie 10 / 13 ans et tous les résultats des autres catégories !

Le photoreportage info-chalon.com

Dimanche 3 septembre à partir de 9 heures était organisé par le Chalon Triathlon Club présidé par Jean Michel Bourcier, assisté des adhérents du club et de nombreux bénévoles, la 3ème édition du Triathlon de Chalon-sur-Saône.

Un triathlon qui avait lieu sur toute la journée devant un public nombreux sous 4 formats : les catégories jeunes 6/9 ans et 10/ 13 ans et les catégories séniors XS individuel, XS relais et S par équipe.

Info-chalon était présent pour le départ de la catégorie 10 /13 ans, qui concernait 80 jeunes triathlètes qui devaient parcourir 200 mètres en natation, 4 kilomètres en vélo et 1, 5 km en course à pied ; Un départ du bassin de 50 mètres avec un intervalle de 15 secondes entre chaque sportif.

Revivez cette course comme si vous y étiez en photographies :

9 heures, toute l’équipe de bénévoles chargée du départ attend les jeunes sportifs,

9 heures 15, après avoir participé à un échauffement, les jeunes triathlètes sont réunis pour une explication du détail de la course.

9 heures 20, les parents sont présents au bord du bassin pour encourager leurs enfants.

9 heures 22 les enfants triathlètes sont placés par ordre de départ

9 heures 25, c’est le premier départ lancé

La première nageuse sort du bassin après 200 mètres de natation

Sortie de la zone de natation

Les triathlètes une fois la natation effectuée doivent s’habiller avec la tenue réglementaire pour le cyclisme,

En aucun cas ils ne doivent monter sur le vélo dans la zone de change

C’est parti pour 4 kilomètres en vélo

Au retour, tous doivent descendre de vélo pour accéder à la zone de change

Vélo posé, il est temps de s’habiller pour aller faire le parcours de 1,5 km de course à pied.

Un parcours en bord de Saône,

Et une arrivée après pas mal de souffrance physique après les efforts

Enfin une médaille leur est proposée à l’arrivée,

L’animation garantie par Christophe Decharrière ,

Leur temps est ensuite pris en compte par la table de marque,

Félicitations à toutes et à tous pour les efforts consentis et au club de triathlon chalonnais pour une organisation sans faille.

Les résultats :

Catégorie XS Individuel CL O1



1er 101 MEUNIER Guillaume CREUSOT TRIATHLON

2ème 99 GIROD John PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON

3ème 97 MICHON Anatole DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE

4ème 93 BRACHET Romeo CHALON TRIATHLON CLUB

5ème 98 PETITBON Matys TRIATHLON MACON CLUB



Classement par équipe

1er Creusot Triathlon

1. MEUNIER Guillaume

2. DUREY Thomas

3. LIMBALLE Julien

4 DUPLESSY Quentin

5 SKLADZIEN Victor



2ème Vétérans du TMC

6. BROYER Stéphane

7. DULAURENT Jean

8. PETITBON Damien

9 COURAGEOT Bertrand



3ème Nevers Triathlon

10. DELANCE Colin

11. LOUDENOT Quentin

12. DELAPORTE Benoît

16 DELANCE Olivier

20 LAUNOY Julien



4ème Chenôve triathlon

13. HUGOT Axel

14. NAUDIN Alix

15. DILLENSEGER Clement

28 POILLOT Axel



5ème TMC super League

17. BERRY Clément

18. GALL Titouan

19. VIENNY Loan



Le photoreportage info-chalon

J.P.B