Direction commune (primaire/maternelle) pour la rentrée scolaire 2023 de l’école Vivant Denon

Il y avait foule à 8 heures 30 aux abords de l’Ecole élémentaire Vivant Denon, située 53 rue de Thiard à Chalon-sur-Saône, pour cette rentrée 2023.

A 8 heures 45, la cour était déjà bien remplie, en effet on constatait la présence de beaucoup de parents qui étaient venus assister à la rentrée de leurs enfants et à la présentation du corps enseignant par le Directeur de l’établissement.

Extrait du discours de rentrée 2023 de Jean Christophe Tavernier, Directeur de Vivant Denon : « Je tiens à remercier Monsieur le Maire de sa présence ! Bienvenue à toutes et à tous à l’école primaire pour cette année 2023/2024. Je suis le Directeur et j’ai le plaisir de diriger l’école maternelle et l’école élémentaire soit 15 classes en tout (dont un dispositif Ulis), pour près de 340 élèves : 11 classes en en école élémentaire et 4 classes d’école maternelle. J’espère que vous poursuivrez votre scolarité avec envie, plaisir et confiance. Je ne doute pas que vos professeurs vous accompagneront en prenant compte de vos différences en vous permettant de réussir et de prendre du plaisir à étudier. Nous attendons de vous : efforts, bienveillance et respect vis-à-vis de vos camarades et de vos professeurs. Votre établissement et votre bien-être supposent que vous puissiez construire des relations aux autres qui sont respectueuses et positives. Les mots suivants s’adressent vers vous, parents d’élève : vous êtes un maillon incontournable pour nous aider dans la réussite de la scolarité de votre enfant. L’équipe pédagogique ici présente ne doute pas que nous puissions coopérer dans la bienveillance et le respect […] En 2022, le Ministre avait fixé 3 objectifs à l’école : l’Excellence, l’égalité des chances et le bien être ! Notre nouveau Ministre Gabriel Attal veut engager lui, le service public d’éducation dans une demande collective de transformation dont voici quelques points à retenir : L’école est, et doit être un espace protecteur qui permet à chaque élève de devenir un citoyen libre, éclairé, doté des mêmes droits et devoirs, conscient de faire partie d’une même société ; la lutte contre le harcèlement n’est pas seulement l’affaire de l’école, elle est aussi la responsabilité des familles et plus généralement suppose un comportement exemplaire des adultes ; une sensibilisation des familles et des élèves aux risques liés à l’usage des réseaux sociaux et d’internet sera renforcée. On veillera à la bonne inclusion des élèves en situation de handicap pour proposer une éducation artistique et culturelle de qualité. Enfin, promouvoir la culture et l’engagement des élèves et accélérer la situation de l’école à la transition climatique et économique ! Pour cela, il faudra faire confiance à l’équipe pédagogique et travailler tous ensemble, parents, élèves, professeurs et collectivités dans le même sens. Parents, aider nous à construire une école qui instruit, émancipe et protège ! […] ».

Le Directeur prenait l’exemple de 2 citations: La première d’Aristote : ‘Eduquer l’esprit sans éduquer le cœur ne revient à n’avoir aucune éducation du tout !’. La deuxième de Nelson Mandela ‘L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde !’.

Puis il concluait : « Alors élèves de Vivant Denon, mettez du cœur à l’ouvrage en prenant appui sur l’entraide et l’amitié et nous tous parents, élèves et enseignants, œuvrons dans le bon sens. Bonne rentrée à tous ! ».

Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, souhaitait quant à lui une bonne rentrée à toutes et à tous et dans les meilleures conditions possibles. Il annonçait aux parents la mise en place d’un plan de sécurisation aux abords de l’école et que grâce à la réunion des deux écoles (élémentaire et maternelle), Vvant Denon représentait 1/10ème de la population scolaire à Chalon !

C’était l’heure de la composition des classes et les écoliers, comme chaque année étaient toujours un peu inquiets de savoir comment ils allaient être répartis et surtout s’ils allaient retrouver leurs camarades de l’année dernière.

Mentionnons que la fête de l’école qui a été annulée l’année dernière a été reportée au 29 septembre 2023.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B