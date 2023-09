Le collège Louis Aragon à Chatenoy le Royal a fait sa rentrée

Visite traditionnelle des élus du Conseil Départemental, Françoise Vaillant et Vincent Bergeret, conseillers départementaux du canton, pour cette rentrée 2023 au collège Louis Aragon de Chatenoy le Royal. Rappelons que les collèges sont placés sous la compétence du Conseil Départemental en matière d’investissement et de fonctionnement.

Pour ce qui concerne la scolarité il appartient au Rectorat de gérer le bon fonctionnement éducatif du collège placé sous la direction de Madame la Principale Christina Oliveira.

Un rapide tour d’horizon a été fait sur cette rentrée d’un collège de 311 élèves répartis de la 6e à la 3e pour 12 classes au total; auxquelles il faut ajouter une classe ULIS de 14 élèves, continuité logique de la classe actuellement à l’école de Cruzille de Chatenoy le Royal. A noter que 38 élèves font partie de la Section sportive football.

Ce sont 28 professeurs qui sont chargés de l’enseignement des différentes matières qui, à terme, permettent aux collégiens de passer le Brevet des Collège dont à lire les résultats de l’année 2022-2023 affichés à l’entrée du Collège, ont été brillants

Un dispositif SEVA, Section d’Enseignement à la Vie Autonome, est en place également au sein du collège, dispositif qui permet d’accueillir des enfants avec un handicap lourd afin de devenir plus autonome dans la vie quotidienne.

Un collège dit à petit effectif mais qui nécessite autant de travail préparatoire et de suivi fonctionnel que tout autre collège ayant plus d’importance qui remplit très bien son rôle éducatif. Bonne rentrée à toutes et tous !

JC Reynaud