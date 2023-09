Le Givry Starlett Club fidèle au rendez-vous de la Fête de la Vigne

C'était le gros rendez-vous de la rentrée à Givry et le GSC a répondu fidèlement présent.

Les athlètes du Givry Starlett Club ont accaparé les regards et les applaudissements ce dimanche à l'occasion de l'édition 2023 de la Fête de la vigne. Un joli moment particulièrement apprécié par les petits et les grands. A noter que le Givry Starlett Club annonce son repas dansant le samedi 10 octobre - Inscriptions jusqu'au 4 octobre.

Photos Lilou Photographie