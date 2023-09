Fontaines : succès théâtrale  incontestable au lavoir du Quart Canot

L’association Fontaines Patrimoine, crée en 2021, s'est donnée comme objectif se travailler sur la visibilité, la valorisation et la restauration des patrimoines de Fontaines, en organisant trois visites thématiques par semaine en saison estivale, en collaboration avec l'Office de Tourisme du Grand Chalon. Mais également au travers de journées animation en direction des centres de loisirs du Chalonnais ou en portant des projets de restauration et de création de parcours d'interprétation.

C'est dans ce contexte que l'association a invité « la Compagnie du bonheur vert » animée par Gaëlle About, à donner cette représentation le vendredi 1er septembre au lavoir du Quart Canot de Fontaines.

Accompagnant Gaëlle About, metteur en scène, sept comédiennes ont incarné des lavandières du début du XXe siècle se retrouvant autour du lavoir à la veille de la première guerre mondiale. Mère de famille, ouvrière, nourrice, femme de « petite vertu » et femme de ménage délient leurs paroles et leurs corps en reproduisant les gestes ancestraux dans un lieu où elles ont la liberté de parler et de partager leur quotidien.

Ces femmes ont fait rire les spectateurs avec leur bon sens. Mais elles les ont touché aussi car à travers leurs échanges mêlés de fatalisme, ils ont entendu sourdre la révolte contre le sort difficile qui attend ces femmes.

Cette pièce écrite en 1986 a été une invitation à se replonger dans cette époque où les femmes étaient à l'aube d'incarner un rôle capital au sein de la société.

Une soirée soutenue logistiquement par la municipalité de Fontaines et financièrement par le département en les personnes de Claudette Brunet Lechenault et Jean-Christophe Descieux, conseillers départementaux.

C'est une centaine de personnes qui ont assisté à cette représentation. Le lavoir "débordait" de monde.

JC Reynaud